Covid-19, scendono le degenze in tutte le aree

Sono 2.871, a fronte di 24.466 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oggi all'11,7%. I decessi sono stati 3 per un totale di 42.387 vittime dall'inizio della pandemia. Calano le degenze: quelle ordinarie sono oggi 525 (-8) e quelle in terapia intensiva 8 (-5). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 755, in quella di Brescia 421 e in quella di Bergamo 288. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 158.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i casi sono oggi 18.854 con il tasso di positività in calo e attestato all'11%. I decessi sono stati 69. Scendono le degenze: quelle ordinarie sono 3.179 (-149) e quelle in terapia intensiva 151 (-12). Guariti e dimessi sono 21.915.