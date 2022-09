Ciclista investito in corso Brodolini, l'auto non si ferma

Un ciclista di 23 anni è rimasto ferito in modo grave questa sera intorno alle 21.45 a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio tra corso Brodolini e via Brigate Partigiane. Secondo una prima ricostruzione la sua bicicletta è stata urtata da un'auto che poi non si è fermata e che è attualmente ricercata dalla polizia. Il ciclista è stato trasportato da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo.