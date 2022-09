Covid-19, in diminuzione contagi e ricoveri

Sono 3.004, a fronte di 23.669 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,6%. In doppia cifra i decessi, 10, per un totale di 42.397 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti ordinari, che oggi sono 507 (-18) mentre restano sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (9, +1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 799, in quella di Brescia sono 436 e in quella di Bergamo 338. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 166.

Ecco il quadro di oggi in Lombardia

In tutta Italia i positivi sono oggi 17.978 (ieri erano 18.854) con un tasso di positività che sale dal 10,9% di ieri al 12,2% odierno. Scendono invece i decessi che passano dai 69 di ieri agli attuali 60. Negli ospedali restano 3.632 degenti ordinari (-87) e 143 degenti in terapia intensiva (-8). Guariti e dimessi sono 24.603.