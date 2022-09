Scomparso da tre settimane, non aveva mai lasciato la città: ritrovato dai carabinieri

La madre ne aveva denunciato al commissariato l'allontanamento da casa tre settimane fa. In realtà Danilo Dall'Armellina, 56 anni, nato ad Ivrea ma di fatto senza fissa dimora, non aveva mai lasciato Vigevano. Lo hanno ritrovato i carabinieri della stazione di Vigevano non lontano dall'Esselunga: era avvolto in alcuni cartoni e molto debilitato. Per questa ragione è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure del caso.

La giornalista Federica Sciarelli che conduce «Chi l'ha visto?»

Della scomparsa dell'uomo si era interessata ieri sera anche la trasmissione di Rai3 «Chi l'ha visto?».