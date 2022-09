Covid-19: contagi in rialzo, calano le degenze

Sale al 14% il tasso di positività al Covid-19 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore infatti i contagiati sono stati 3.110 a fronte di 22.142 tamponi effettuati. I decessi sono stati 9, per un totale di 42.406 vittime dall'inizio della pandemia. Calano ancora le degenze ordinarie, oggi 488 (-19) mentre restano stabili quelle in terapia intensiva (9). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 832, in quella di Brescia 443 e in quella di Bergamo 362. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 149.

Il quadro odierno in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono oggi 17.364 (ieri erano 17.978) ma soprattutto rispetto ai 15.543 di venerdì scorso, fatto che rappresenta un primo segnale di una ripresa della curva. Il tasso di positività è al 12,6%. I decessi sono stati 44 (ieri erano stati 60) mentre calano le degenze: quelle ordinarie sono 3.600 (-32) e quelle in terapia intensiva sono 142 (-1). Guariti e dimessi sono 35.806.