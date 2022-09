Marco Pozzati: c'è la data dei funerali, alla chiesa di San Francesco, del 24enne morto a Nizza

Le esequie si preannunciano partecipatissime. La chiesa di San Francesco a Vigevano probabilmente non riuscirà a contenere i tantissimi che volevano bene a Marco Pozzati. I funerali del 24enne morto il 3 settembre a Nizza saranno martedì 20 settembre alle 11 presso la chiesa di via Dante, celebrati da don Luca Girello. La camera ardente del ragazzo con la sua urna (la salma di Pozzati è già stata cremata, in Francia, dopo l'autopsia per via delle indagini in corso) verrà allestita da domani, sabato 17 settembre, presso le onoranze funebri Siof in corso Milano 104.

La chiesa di San Francesco

La zia di Marco Pozzati, Adriana Pozzati, ha organizzato tutto “per il grande amore che provavo per lui”. La signora è l'unica parente prossima ad essere stata vicina al ragazzo in questi anni. Pozzati studiava filosofia all'università di Pavia, era artista, compositore, ex presidente dell'associazione Arte il Faro. Dal 20 settembre alle 15 circa sarà possibile rendere omaggio alla camera ardente. Ci sarà questa possibilità anche domenica e lunedì per tutta la giornata, dalle 8 alle 19. Dopo il funerale, la salma di Marco Pozzati verrà tumulata nel cimitero di Mortara, città di origine della famiglia, nella tomba dei nonni paterni. Prosegue intanto la raccolta fondi in sua memoria, con l'obiettivo di aiutare la comunità Madre Amabile: lì il 24enne ha passato parte della sua infanzia.