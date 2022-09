Incendio di rifiuti, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in via Pertini a seguito della segnalazione dell'incendio di rifiuti indifferenziati in strada.

I rifiuti sono stati raccolti dal personale dell'azienda specializzata e smaltiti

Sul posto è intervenuto il "ragno" dell'azienda dei rifiuti che ha provveduto al loro recupero e allo smaltimento.