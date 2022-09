Luglio da dimenticare per i pendolari, "bonus" a 30 linee su 42

Luglio è stato un mese da dimenticare per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara e più in generale per quelli di tutta la rete regionale. I pendolari della tratta lomellina beneficeranno del “bonus” perché l'indice di affidabilità è stato dell'8,02% contro il 5% fissato dalla Regione. Sono andate molto male la Alessandria-Pavia-Milano (17,65%) e la Stradella-Pavia-Milano (16,92%) così come la Voghera-Piacenza (13,62%). Tra le tratte provinciali l'unica a non ricevere il “bonus” sarà la Pavia-Mortara-Vercelli che ha evidenziato un indice di affidabilità del 4,77%.

Il dettaglio dell'andamento delle linee regionali nel mese di luglio

Nel complesso in tutta la rete sono state 30 su 42 le linee che non hanno raggiunto lo standard minimo; su tutte spicca il risultato della Novara-Milano-Treviglio il cui indice di affidabilità è stato addirittura del 26,84%.