Addio a monsignor Stefano Cerri, aveva 84 anni

Si è spento dopo una lunga malattia monsignor Stefano Cerri. Classe 1938, vigevanese, ha retto per 33 anni la parrocchia di San Pietro Martire, centrale a Vigevano, prima di terminare i suoi ultimi anni da sacerdote a Scaldasole.

Conosciutissimo a Vigevano per essere stato una delle anime fondatrici del Palio delle Contrade, e per aver accompagnato dal 1975 fino a tempi recenti nelle due case alpine di vacanza sul territorio della Valgrisenche decine di migliaia di ragazzi. Per questo motivo Valgrisenche, in Valle d'Aosta, è ancora meta privilegiata di molti vigevanesi.

La veglia funebre è prevista per domenica alle 21; le esequie lunedì mattina alle 11 a Scaldasole.

(Notizia in aggiornamento)