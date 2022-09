Covid-19, calano le degenze ordinarie

Sono 17.154 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,2% mentre i decessi sono stati 38. Prosegue il trend verso il basso dei ricoveri ordinari che sono 3.474 (-126) mentre quelli in terapia intensiva sono 150 (+8). Guariti e dimessi sono 15.833.

La situazione odierna nel nostro Paese

In Lombardia i nuovi casi sono 2.868 con il tasso di positività che scende al 13,4%. Continuano a diminuire i ricoveri ordinari (482, -6) mentre crescono lievemente quelle in terapia intensiva (12, +3). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 750, in quell di Brescia 398 e in quella di Bergamo 330. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 63.