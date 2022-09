Litigio in strada con i coltelli, bloccato con teser

Quando gli agenti della Volante della questura di Pavia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un litigio hanno trovato un uomo che, in evidente stato di agitazione, impugnava due coltelli. A quel punto gli hanno intimato di gettarli a terra ma lui, per tutta risposta, si è voltato e si è messo a correre in direzione verso il suo rivale. A quel punto i poliziotti, per salvaguardare la vittima e bloccare l’aggressore hanno utilizzato il teser grazie al quale sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e ad arrestarlo con l’accusa di violenza privata aggravata. Il soggetto, italiano a differenza della vittima, è stato denunciato per porto abusivo di armi e multato per ubriachezza.