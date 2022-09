Il tenente Cosimo De Falco nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Stradella

Il tenente Cosimo De Falco, 36 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Stradella. Prende il posto del maggiore Carlos Lorenzo Musso che è stato destinato ad un altro incarico operativo. Proveniente dai ranghi dei sottufficiali, ha prestato servizio in diverse stazioni della Compagnia di Abbiategrasso e al Comando Legione “Lombardia” in via Moscova a Milano. Dal settembre del 2015 al luglio successivo ha frequentato il 56° corso applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e al termine è stato destinato al comando della Compagnia di Policoro (Matera). Successivamente ha guidato la Compagnia di Riccione (Rimini) e poi è stato destinato al 3° Reggimento carabinieri “Lombardia”. Tra il dicembre del 2020 ed il luglio 2021 è stato impiegato come comandante di Compagnia in Kosovo.