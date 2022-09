Covid-19, in Lombardia calano contagi e degenze

Sono 12.082 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,4%. I decessi sono stati 32 per un totale, dopo i riconteggi, di 176.578 vittime dall’inizio della pandemia. In ospedale restano 3.420 degenti ordinari (-54) mentre crescono quelli in terapia intensiva (157, +7).

I dati di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi positivi sono 284 con il tasso di positività che crolla al 4%. I decessi sono stati 8 per un totale di di 42.426 dall’inizio della pandemia. In ospedale restano 464 degenti ordinari (-18) e 12 in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri. In provincia di Milano i nuovi contagi sono 64, in quella di Bergamo 33 e in quelle di Brescia e Varese 30. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 6.