Esplode una bombola di gas, tre feriti. Uno è grave

Un uomo è rimasto ferito in modo molto grave e altri due hanno riportato conseguenze minori a causa dell'esplosione di una bombola di gas avvenuta nella serata in una palazzina a due piani di Palestro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vigevano, un'autoscala da Pavia, i vigili del fuoco volontari di Robbio ed una squadra di supporto dal comando provinciale di Vercelli.

I soccorsi sul luogo dell'esplosione

Il ferito più grave è stata trasferito in ospedale in codice rosso con l'ausilio dell'elisoccorso. Anche due cani di piccola taglia sono stati coinvolti nell'accaduto. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento ma dai primi rilievi sarebbero da attribuire all'esplosione di una bombola di Gpl. I rilievi in corso dovranno stabilire anche le modalità dell'accaduto.

I vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, le ambulanze, oltre ai carabinieri e al sindaco di Palestro, Giuseppe Cirronis.