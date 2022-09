Covid: nell'ultimo giorno 5.570 nuovi contagi in Lombardia

A fronte di 37.978 tamponi processati, sono 5.570 i nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno in Lombardia, di cui 259 in provincia di Pavia. Il tasso di positività si attesta al 14,6%. Rimane stabile il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intesiva, che sono attualmente 10, mentre si registra un aumento nei reparti ordinari, dove sono 496 (+19). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 10 nell'ultimo giorno, 42.443 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.534 di cui 546 a Milano città;

Bergamo: 725;

Brescia: 731;

Como: 380;

Cremona: 170;

Lecco: 176;

Lodi: 122;

Mantova: 274;

Monza e Brianza: 422;

Pavia: 259;

Sondrio: 114;

Varese: 538.