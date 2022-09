Positivi all'alcoltest o con droga in auto

Due persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza e altre quattro segnalate come consumatori alla Prefettura di Pavia perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli effettuati durante l'ultimo fine settimana nel corso di un servizio straordinario predisposto dai carabinieri della Compagnia di Vigevano. Le verifiche hanno interessato il territorio comunale di Gambolò fino alla tarda serata di sabato. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina, 1,7 di hashish, 3,72 di marijuana. Sono state controllate 78 persone e 64 veicoli.