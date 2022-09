Sangue e danneggiamenti alla stazione ferroviaria

Macchie di sangue in diversi punti e danneggiamenti davanti e all'interno della stazione ferroviaria di Vigevano. Una situazione che nelle scorse ore non è di certo passata inosservata ai viaggiatori della linea Milano-Mortara. Questa mattina (martedì) le forze dell'ordine erano presenti per effettuare una serie di accertamenti e alcune aree – come i servizi igienici, dove è stato rotto anche uno specchio – sono state delimitate con il nastro, impedendo l'accesso al pubblico.

Martedì mattina è intervenuta in stazione anche una pattuglia della polizia locale per effettuare alcune verifiche.

In queste ore si sta cercando di ricostruire che cosa sia davvero successo nella tarda serata di lunedì. A rimanere ferito è stato un uomo di origini magrebine, già noto alle forze dell'ordine. Al personale del Commissariato avrebbe riferito di aver sferrato dei pugni contro alcuni arredi, e di essersi procurato le lesioni da solo. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano. Elementi utili a chiarire l'accaduto potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale.