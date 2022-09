Covid: in Lombardia 3.525 nuovi contagi, in calo i ricoveri

Sono 3.525 i nuovi contagi in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati analizzati 27.903 tamponi. Il tasso di positività è al 12,6% (14,6%). In provincia di Pavia i casi rilevati sono stati 157. Rimane stabile il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 10 pazienti Covid, mentre si registra un calo nei reparti ordinari, dove sono 475 (-21). Sei i decessi per coronavirus in Regione nell'ultimo giorno, 42.449 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 991 di cui 419 a Milano città;

Bergamo: 381;

Brescia: 532;

Como: 216;

Cremona: 113;

Lecco: 126;

Lodi: 82;

Mantova: 165;

Monza e Brianza: 278;

Pavia: 157;

Sondrio: 121;

Varese: 277.