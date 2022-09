Investimento ciclista in via San Giovanni: ferita una 32enne

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 18,15 di oggi (giovedì) in via San Giovanni, a Vigevano. A rimanere coinvolte sono state una Fiat Panda e una bicicletta, che stavano procedendo entrambe in direzione corso Milano. Il conducente dell'auto si è subito fermato in seguito all'impatto con il velocipede, e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce rossa: la 32enne che viaggiava in sella alla bici è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale.