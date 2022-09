Operaio colpito da un pistone di ferro: trasportato in codice rosso al San Matteo

Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio (giovedì) a Pieve Albignola (Pavia). Un operaio di 30 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia con un trauma cranico; le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 in un capannone di via del Lavoro.

In base ai primi accertamenti, l'uomo – di origini pakistane e residente a Sannazzaro de' Burgondi – sarebbe stato colpito da un pistone di ferro da circa un chilo mentre erano in corso delle operazioni di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri. Il personale dell'ispettorato del lavoro di Ats Pavia effettuerà una ricognizione nella giornata di domani, testando i macchinari, con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica.