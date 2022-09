Covid-19, scendono le degenze ma crescono i contagi

Sono 3.661, a fronte di 24.356 di tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 15%. In quello stesso arco temporale si sono registrati 14 decessi che hanno portato il totale delle vittime, dall'inizio della pandemia, a 42.475. In ospedale i degenti ordinari sono 485 (+17) mentre in terapia intensiva sono 8 (-1). In provincia di Milano i nuovi contagi sono 952; in quella di Brescia 547 e in quella di Bergamo 418. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 192.

In tutto il Paese i positivi sono oggi 21.085 (erano 17.364 una settimana fa) con il tasso di positività che sale leggermente e si attesta al 13,9%. I decessi sono stati 49. Negli ospedali sono in calo le degenze: quelle ordinarie sono 3.313 (-37) e quelle in terapia intensiva sono 134 (-4). Guariti e dimessi sono invece 17.003.