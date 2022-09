Si scontrano un'auto e una moto: diciassettenne trasportato al San Matteo

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito poco dopo mezzogiorno a causa di un incidente avvenuto lungo corso Togliatti. Era in sella alla sua moto che, per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, si è scontrata con un'auto. Al sinistro avrebbero assistito dei testimoni; la loro versione dell'accaduto potrebbe essere utile a ricostruire l'incidente.

I rilievi degli agenti della polizia locale sul luogo dell'incidente

Dopo l'impatto il giovanissimo centauro è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano che ha provveduto a trasportare il ferito al policlinico San Matteo di Pavia dove il diciassettenne è stato ricoverato in codice giallo.