Da Vigevano all'alluvione: la corsa contro il tempo dei nostri pompieri

Anche i nostri pompieri sono corsi nelle Marche, per dare una mano alle popolazioni alluvionate. Nove le unità presenti sul posto della Colonna Mobile del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia. Si stanno occupando di portare avanti le operazioni di soccorso, tra cui messe in sicurezza, recupero beni e ispezioni. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni col coordinamento da Ancona.

In particolare, la Colonna Mobile Mo. Socc. Lomb. (Modulo Soccorso Lombardia) composta dai comandi dei Vigili del Fuoco di Pavia e Lodi, sta operando nel Comune di Cantiano per mettere in sicurezza edifici e strade pubbliche in supporto alle colonne mobili di diverse Regioni a seguito dell'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Provincia di Pesaro e Urbino.

LA SITUAZIONE NELLE MARCHE

I Comuni colpiti dal disastro

Dodici vittime, e un disperso dopo le piogge violentissime che hanno colpito le Marche giovedì scorso. All'appello manca soltanto Brunella Chiù, risucchiata dal fiume Nevola insieme alla figlia e al figlio, sopravvissuto aggrappandosi per tre ore a una pianta. Si continuano a setacciare fiume e argini dopo il ritrovamento dell'auto a bordo della quale viaggiava la donna. Purtroppo dopo otto giorni di ricerche il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di otto anni di cui erano state perse le tracce nel corso dell'alluvione. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri in un campo adiacente al fiume Nevola nel Comune di Trecastelli, dopo la segnalazione del proprietario del terreno. Il luogo dista 13 chilometri da da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre Mattia aveva abbandonato l'automobile, trascinata dalla piena, assieme alla madre Silvia Mereu.

Brunella Chiù