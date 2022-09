Colpito da una trave in cemento armato: operaio trasportato in codice rosso al San Matteo

Grave infortunio lavorativo nel pomeriggio di lunedì in provincia di Pavia. Un operaio di 49 anni – residente a Urago D'Oglio (Brescia) – sarebbe stato colpito da una trave in cemento armato mentre erano in corso dei lavori di costruzione di un fabbricato. L’incidente si è verificato intorno alle 17,15 di oggi, in territorio comunale di Tromello, in località cascina Gazzera. L’operaio è stato ferito gravemente alla gamba destra: in base ai primi riscontri, sembrerebbe che la trave sia finita sulla caviglia del 49enne, procurandogli una frattura esposta scomposta. Sulla dinamica dell’accaduto sono ancora in corso le verifiche da parte delle autorità preposte.

Soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, l'operaio è poi stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice rosso; le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano. Sono in corso gli accertamenti anche da parte degli ispettori del lavoro di Ats Pavia, che dovranno verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza.