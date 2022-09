Covid: in Lombardia 1.452 nuovi contagi, in provincia di Pavia 80

A fronte di 9.477 tamponi processati, risultano essere 1.452 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno; il tasso di positività è al 15,3%. In provincia di Pavia sono stati comunicati 80 contagi. Diminuisce di una unità il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva, dove sono attulamente 7 (-1), mentre si registra un incremento nei reparti ordinari, dove ci sono 457 pazienti (+14). I decessi per coronavirus sono stati 9 nell'ultimo giorno, 42.506 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 461 di cui 251 a Milano città;

Bergamo: 143;

Brescia: 273;

Como: 83;

Cremona: 40;

Lecco: 33;

Lodi: 39;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 120;

Pavia: 80;

Sondrio: 33;

Varese: 47.