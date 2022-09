Finisce nel campo con l'auto: soccorso 54enne

Un uomo di 54 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di lunedì in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 206, sul rettilineo tra Borgo San Siro e Garlasco. L'auto, una Citroen C3, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita di strada, terminando la propria corsa in un campo a lato della provinciale. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce garlaschese, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice verde; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Allertati anche i vigili del fuoco e il Comando della polizia locale di Garlasco.