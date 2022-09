I ladri prendono di mira lo stesso complesso residenziale: "visitati" quattro appartamenti

Hanno colpito a ripetizione nello stesso complesso residenziale di via Zeme a Valle Lomellina. I ladri sono entrati in azione nella serata di venerdì e hanno preso di mira prima l'abitazione di un pensionato di 76 anni dalla quale hanno asportato gioielli per un valore imprecisato. Poi è stata la volta dell'appartamento di un operaio di 55 anni dalla quale è stato asportato un computer portatile.

Via Zeme si trova in prossimità della statale 494

Non soddisfatti i malviventi si sono sono dedicati alla casa di un uomo di 60 anni: anche in questo caso sono stati rubati gioielli per un valore ancora da definire. Infine i ladri hanno spostato la loro attenzione sull'abitazione di una donna di 60 anni: qui sono riusciti a forzare la porta ma, una volta all'interno, non sono riusciti a sottrarre nulla. E quindi si sono dileguati approfittando della vicinanza con la statale 494.

A Valle sono intervenuti i carabinieri di Robbio

La richiesta di intervento giunta alla centrale operativa è stata smistata ai carabinieri della stazione di Robbio che hanno effettuato il sopralluogo e hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri.