Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 19,6%

Sono 36.632 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dati in calo rispetto a ieri ma a fronte di un minor numero di tamponi e con un tasso di positività che resta stabile al 18,4%. I decessi sono stati 48 (ieri sono stati 64). Si blocca il calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 3.175 (+62) e quelli in terapia intensiva sono 139 (+11). Guariti e dimessi sono invece 21.763

La situazione di oggi in Lombardia

La Lombardia è la regione che, con i suoi 6.546 nuovi contagi a fronte di 33.378 tamponi effettuati, fa registrare il maggiore incremento seguita da Veneto, Piemonte e Lazio. Il tasso di positività è oggi al 19,6%. Nel complesso i decessi registrati sono stati 6 per un totale di 42.532 dall'inizio della pandemia. In ospedale crescono le degenze ordinarie, oggi 517 (+19) e restano sostanzialmente stabili quelle in terapia intensiva (19, +1). In provincia di Milano i nuovi contagi sono 1.765, in quella di Brescia 926 e in quella di Bergamo 610. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 296.