Perde il controllo e finisce con l'auto nel fosso

Sono sette le persone rimaste coinvolte – tra cui 3 bambini di sette, due e un anno – nell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio (mercoledì) sulla strada provinciale 29, che collega Garlasco e Alagna Lomellina. Una Chevrolet è finita fuori strada, ribaltandosi in un fosso senza acqua a lato della carreggiata, e fermandosi poi sul fianco destro. L’allarme è scattato intorno alle 15,30.

Sul posto sono intervenute un’automedica del 118, quattro ambulanze e una squadra di vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati tutti al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia in codice verde; nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze serie. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti del personale del Comando della polizia locale di Garlasco, che ha effettuato i rilievi di legge e si occuperà di verificare le eventuali responsabilità. Non si esclude che all’origine dell’incidente ci possa essere stata la velocità non adeguata alle condizioni della strada.