Fuori strada in auto: muore un uomo di 82 anni, gravissima la moglie ottantenne

Un uomo di 82 anni, le cui generalità non sono ancora note, è morto oggi pomeriggio poco dopo le 16 nell’uscita autonoma della sua auto d’epoca avvenuta lungo la statale 211 della Lomellina in territorio di Albonese. La moglie, 80 anni, che viaggiava con lui, è stata trasferita in condizioni gravssime al policlicnico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso di Milano.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 211 in territorio di Albonese

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale di Vigevano. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del malore che possa aver colto il conducente dell’auto, con targa svizzera, e che gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo finito poi fuori strada.

L'auto è finita fuori dalla carreggiata

Sul posto, con il personale medico del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.