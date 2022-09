Covid-19, in Lombardia 6.872 nuovi positivi

Sono 6.872, a fronte di 34.187 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 che sono stati registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è oggi al 20,1%. Scendono i decessi, 2, per un totale di 42.534 dall'inizio della pandemia. Continua l'aumento delle degenze ordinarie che salgono a 538 (+21) mentre resta stazionario il numero dei ricoverati in terapia intensiva (8). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 1.821, in quella di Brescia 915 e in quella di Varese 687. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 328.

Questo il quadro di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i positivi sono oggi 37.522 con il tasso di positività al 18,9%. Sono invece 30 i decessi per un totale di 177.054 dall'inizio della pandemia. Numeri in salita per le degenze: quelle ordinarie sono 3.849 (+134) e quelle in terapia intensiva 141 (+2). Come è noto da sabato decadrà l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici prorogato invece per gli ospedali e le residenze per anziani.