In auto arnesi per l'antitaccheggio e borse "schermate": due denunciati

Nella loro auto i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno ritrovato alcuni arnesi utilizzati per aprire le placche antitaccheggio e due buste artigianali "schermate" con la carta stagnola in modo da non essere rilevate dai dispositivi dei supermercati. Due cittadini colombiani di 43 e 40 anni, domiciliati ad Alessandria, sono stati denunciati ieri per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile

I due erano stato fermati per un controllo a bordo della loro auto notata dai militari del maggiore Paolo Banzatti mentre percorreva corso Pavia. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione della vettura e, all'interno del bagagliaio, hanno ritrovato due paia di forbici, una calamita ottagonale utilizzata per l'apertura delle placche antitaccheggio, due buste artigianali "schermate", un rotolo di carta stagnola, 12 barre antitaccheggio e 9 etichette autoadesive antitaccheggio, materiale che secondo i militari era in parte pronto per essere impiegato per compiere furti di articoli di abbigliamento all'interno di centri commerciali e in parte legato a furti già consumati. Tutto è stato posto sotto sequestro e i due sudamericani sono stati denunciati.