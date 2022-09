Aiuti agli alluvionati delle Marche: la testimonianza di un Alpino di Vigevano

È ripartito ieri (giovedì) Massimo Riccardi, Alpino di Vigevano che fa parte della Protezione Civile, al suo secondo viaggio nelle zone alluvionate nelle Marche. La prima trasferta con la Colonna mobile regionale è iniziata nelle prime ore di sabato 17 settembre. «Quel giorno ero impegnato, e questo è singolare, in una esercitazione denominata “Fiumi sicuri” a Credaro (Bergamo). Abbiamo smontato tutto e siamo partiti per Pianello di Ostra – racconta Riccardi – La priorità è stata liberare le strade, e poi ripristinare le fognature». I volontari hanno portato i mezzi necessari per scavare e per rimuovere il fango. Mezzi anche di piccole dimensioni, per consentire di entrare e liberare garage e sotterranei.



«In certe case – riferisce Massimo Riccardi – l’acqua è arrivata fino al terzo piano. La difficoltà è determinata anche dal fango, che è argilloso e, quando si secca, diventa come cemento. A Pianello l’ondata ha distrutto sette ponti. La popolazione non ha più nulla. E sono arrabbiati perché non sono stati fatti gli interventi necessari e per i quali erano stati stanziati i fondi in seguito alla precedente alluvione».

Alcuni scatti realizzati da Massimo Riccardi durante la prima trasferta nelle Marche



Anche la Colonna Mobile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia sta operando nelle Marche con 9 unità. «Si stanno occupando – spiegano da Comando provinciale – di portare avanti le operazioni di soccorso, di messa insicurezza, di recupero beni e ispezioni. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni».