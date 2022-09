Tir alimentato a gas prende fuoco: chiusa autostrada in direzione Genova

Un tir alimentato a gas ha preso improvvisamente fuoco oggi pomeriggio (venerdì) mentre stava percorrendo l'autostrada A7, all'altezza di Casei Gerola (Pavia). Le fiamme sarebbero rimaste circoscritte, interessando solo i serbatoi di Gnl (gas naturale liquefatto).

Per consentire le operazioni dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pavia, intervenuti con due squadre, è stata disposta la chiusura dell'autostrada in direzione Genova. I vigili del fuoco stanno raffreddando il serbatoio, occupandosi della messa in sicurezza del mezzo pesante, che trasportava materiale cartaceo. Sul posto sono presenti anche il personale della polizia stradale e i tecnici Anas.

Aggiornamento

Ore 21:17 A7 Milano-Genova: Tratto chiuso causa incidente tra Allacciamento Bereguardo - Allacciamento Raccordo Bereguardo-Pv e Svincolo Casei Gerola in direzione Genova

Ore 21:16 A7 Milano-Genova: Uscita obbligatoria code per 8 km tra Svincolo Binasco e Allacciamento Bereguardo - Allacciamento Raccordo Bereguardo-Pv in direzione Genova

Ore 20,25: Code per 2 km causa veicolo in fiamme tra Svincolo Gropello Cairoli e Svincolo Casei Gerola in direzione Genova