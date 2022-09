Le pensiline della stazione fanno acqua: i grandi disagi dei viaggiatori della linea Milano-Mortara

E' stata una mattina di grandi disagi, l'ennesima, per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara. Questa volta i problemi sono stati provocati dalla forte pioggia che ha interessato la Lomellina. Allo scalo di Mortara la situazione è stata davvero incredibile con perdite d'acqua dalle pensiline che dovrebbero riparare i viaggiatori in corrispondenza dei binari. Quella documentata dalle immagini è la condizione della pensilina tra il binario 5 ed il binario 6 me non meglio sono andate le cose alla quella del binario 1 e a quella tra i binari 2 e 3.