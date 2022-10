Incidente stradale a Morimondo: muore centauro di 60 anni

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di sabato, all’altezza dell’intersezione tra la strada statale 526 e la provinciale 183, in territorio comunale di Morimondo (Milano). Lo schianto è avvenuto tra un’Audi e una moto, su cui viaggiavano un uomo di 60 anni e una donna di 50. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno fatto atterrare anche l’elisoccorso.

I tentativi di rianimare il motociclista, residente ad Abbiategrasso, sono stati inutili; i traumi riportati erano incompatibili con la vita, e il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. La donna che viaggiava con lui è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Illeso il conducente dell’auto; sulla ricostruzione dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, intervenuti per i rilievi.