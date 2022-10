Abbandoni rifiuti, il bilancio delle sanzioni da inizio anno. Il sindaco: «Segnalateci le criticità, pronti a intervenire»

È stato presentato questa mattina (lunedì) il bilancio dei controlli effettuati dal Nucleo decoro territorio della polizia locale di Vigevano, in collaborazione con l'ufficio ambiente del Comune e gli ausiliari ambientali di Asm Isa, per contrastare il fenomeno degli abbandoni illegali dei rifiuti in città e nelle nostre campagne.

Il sindaco Andrea Ceffa e l'assessore Nicola Scardillo, presentando i dati, hanno parlato di «numeri importanti», assicurando che l'attività di repressione nei confronti di chi mette in atto simili comportamenti rimarrà costante, e che verrà data comunicazione periodica dei risultati dei controlli. L'idea è di intensificarli anche con l'ausilio di nuova strumentazione tecnica di ultima generazione, da affiancare alle fototrappole più tradizionali attualmente in dotazione al Comando di via San Giacomo. Non solo, si sta valutando anche la possibilità di utilizzare i droni.

Il REPORT DELL'ATTIVITA' DA INIZIO ANNO AL MESE DI AGOSTO Le aree controllate in questi mesi con l'ausilio di fototrappole sono state in totale 58, con 390 servizi (appostamenti o verifiche con agenti in borghese). Le sanzioni comminate sono state complessivamente 117. Nello specifico, 6 sanzioni per violazione dell'articolo 12 del Regolamento di igiene urbana (abbandono generico su suolo pubblico); 91 per violazione articolo 16 (abbandono e conferimenti errati); 8 per violazione dell'articolo 18 (ingombranti), 3 per violazione dell'articolo 27 (decoro aree private), 9 per violazione dell'articolo 20 del codice della strada (occupazione del suolo pubblico con cassonetti). Altre 35 sanzioni sono state comminate per violazioni del Regolamento di polizia urbana. Vanno aggiunte 9 sanzioni per la violazione dell'articolo 20 del Codice della strada e 236 segnalazioni effettuate dagli ausiliari ambientali di Asm Isa, che verificano i contenuti dei sacchi non conformi e individuano elementi in grado di risalire ai soggetti responsabili.

«È un fenomeno che va combattuto con fermezza – ha dichiarato il primo cittadino di Vigevano in conferenza stampa – Le foto che documentano questi abbandoni illegali mostrano la maleducazione e la totale assenza di senso civico. La maggior parte dei cittadini si impegna a conferire i rifiuti correttamente, ma il loro sforzo viene frustrato dal menefreghismo di pochi. Con danni morali, al decoro urbano e, ovviamente di natura economica. Costi che, sappiamo, ricadono sulla collettività. Quello che mi sento di dire ai cittadini è di continuare a segnalare, il Comune prende in carico le diverse situazioni e si attiva il prima possibile. In certi casi, soprattutto quando vengono posizionate le fototrappole, è ovviamente necessario agire con tempistiche più dilatate».

Lunedì mattina la conferenza stampa in sala giunta. Nella foto, da sinistra: l'assessore Brunella Avalle (deleghe a igiene urbana e partecipate), il presidente di Asm Isa Paolo Zorzoli Rossi, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, l'assessore Nicola Scardillo (delega polizia locale), il Comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra

PREVENIRE, PULIRE E PUNIRE

Si sta portando avanti un intervento su tre livelli: prevenzione, pulizia e punizione dei responsabili. «Potenzieremo la comunicazione anche sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti – ha spiegato il presidente di Asm Isa, l'avvocato Paolo Zorzoli Rossi – L'obiettivo è aumentare la percentuale di differenziata, che a Vigevano rimane inferiore rispetto agli altri Comuni più piccoli serviti da Asm Isa. Spesso, però, ci troviamo di fronte a situazioni surreali: persone che aspettano si allontani il furgone di Asm Isa per poi andare ad abbandonare il materiale. Ci sono persone che lo fanno scientemente, direi con premeditazione».

In parallelo, il Comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra ha spiegato che si sta realizzando un progetto di sensibilizzazione che coinvolgerà gli studenti delle secondarie di primo grado della città. A breve, riprenderanno anche gli incontri informativi con la cittadinanza, in vista della rimozione delle campane del vetro e dei cassonetti del verde, che avverrà nei prossimi mesi.