Covid in Lombardia: 12.249 nuovi casi e 10 morti

A fronte di 53.747 tamponi processati, risultano essere 12.249 i nuovi contagi rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno; 640 i casi in provincia di Pavia. Il tasso di positività è al 22,7%. Aumentano i ricoveri: nelle terapie intensive sono attualmente 15 i pazienti Covid ricoverati, mentre nei reparti ordinari sono 731 (+96). I morti per coronavirus in Regione sono stati 10 nelle ultime 24 ore, 42.590 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.214 di cui 1.168 a Milano città;

Bergamo: 1.176;

Brescia: 1.583;

Como: 1.060;

Cremona: 433;

Lecco: 535;

Lodi: 252;

Mantova: 447;

Monza e Brianza: 1.071;

Pavia: 640;

Sondrio: 305;

Varese: 1.156.