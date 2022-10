Daino salvato dai vigili del fuoco: era caduto in un canale con le sponde in cemento

Lunedì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti nelle campagne di Gropello Cairoli per recuperare un daino caduto in un canale artificiale. L'animale era in difficoltà a causa delle alte sponde in cemento, che non gli permettevano di trovare la presa per uscire dal corso d'acqua. Stremato, ma in buone condizioni di salute, il daino è stato recuperato dalla squadra e poi liberato.