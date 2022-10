Distraggono l'anziana nel parcheggio del supermercato e le rubano il portafogli: denunciate 4 persone

Hanno approfittato di un momento di distrazione dell'anziana e le hanno portato via dalla borsetta il portafogli. All'interno c'erano circa 30 euro in contanti. Le due donne sono poi salite a bordo di un'auto, dileguandosi. È successo ieri mattina (lunedì), nel parcheggio del supermercato Gulliver di Broni. La vittima, una signora di 87 anni, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri: alcuni testimoni hanno indicato ai militari il modello del veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga. Sono quindi state avviate le ricerche su tutto il territorio provinciale.

I carabineiri della Compagnia di Vigevano hanno poco dopo intercettato l'auto in territorio comunale di Garlasco, fermando i presunti responsabili. L'anziana, con un confronto fotografico, ha poi riconosciuto i soggetti fermati, e ha raccontato di come fosse stata avvicinata dalle malviventi: le due donne hanno finto di conoscere l'87enne e hanno utilizzato la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio". Al termine degli accertamenti, i carabinieri della Stazione di Broni hanno denunciato quattro persone per furto con destrezza in concorso: si tratta di due donne di 37 e 20 anni residenti a Gambolò e di due uomini di 41 e 21 anni residenti uno a Gambolò e l'altro a Vigevano.