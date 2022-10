Tentano il furto in farmacia: presi

Dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti a introdursi all’interno della farmacia Motta di via Gravellona, a Vigevano. Il furto, però, è fallito, e i due malviventi sono stati bloccati dai carabinieri. Uno, che faceva il palo fuori, ha tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto. L’altro è rimasto senza vie di fuga. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, mentre la farmacia era di turno.

Era circa l’una e mezza quando la farmacista ha sentito dei rumori provenire dall’esterno. Ha controllato il sistema di videosorveglianza: sullo schermo c’erano due individui che stavano cercando di sollevare la saracinesca motorizzata, una tipologia più complessa da manomettere; sono riusciti ad alzarla di una decina di centimetri. Nel frattempo, la farmacista si è messa al sicuro. È fuggita nell’androne del palazzo, chiudendo a chiave le porte e inserendo l’allarme. E ha chiamato il 112.



«Diciamo che è andata bene – riferisce il titolare della farmacia, il dottor Andrea Prina – E ciò anche perché la nostra farmacista si è mossa con prontezza e lucidità. Hanno comunque aperto la cassa, ma non c’era molto; circa 40 euro, poi restituiti. I danni, invece, sono più rilevanti. C’è da sostituire la porta blindata, che è stata forzata con un estintore».

Il particolare di uno dei danni provocati la scorsa notte dai due malviventi, poi entrambi fermati dai carabinieri e deferiti all'Autorità giudiziaria



Davanti alla farmacia sono subito arrivati i militari dell’Arma: il ladro all’interno non poteva più uscire, allora ha pensato di utilizzare l’ascensore che porta nel magazzino. Ma non aveva più vie di fuga, ed è stato bloccato. Portati in caserma, uno dei fermati ha tentato di farsi passare, inutilmente, per minorenne. I due, entrambi magrebini, non avevano documenti e hanno dichiarato false generalità. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato. Sulla vicenda, sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.