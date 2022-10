Autobus di linea, più sicurezza dopo le ultime aggressioni ai conducenti

Un incontro per discutere come migliorare le modalità e i tempi di intervento nel caso si verifichi un'aggressione su un autobus di linea. Il vertice di oggi (giovedì) in Prefettura a Pavia è stato convocato dopo gli ultimi episodi di violenza registrati ai danni dei conducenti. Durante i lavori si sono confrontati il prefetto Paola Mannella, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e i rappresentanti dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale e della società Autoguidovie.

«Si è concordato – fanno sapere dalla Prefettura di Pavia – di approfondire le possibili modalità di allarme che, al verificarsi del pericolo, consentano un rapido intervento delle forze di polizia a difesa del personale in servizio degli autobus». Si sta inoltre organizzando un percorso formativo dedicato agli autisti, per insegnare loro i comportamenti più efficaci da mettere in atto in caso di violenza.

A fine agosto l'autista di un autobus di Autoguidovie era stato colpito al volto sulla tratta da Milano-Romolo a Pavia; i carabinieri avevano identificato due giovani, poi denunciati per lesioni personali e di interruzione di pubblico servizio.