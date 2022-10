Covid-19, in Italia si registra un aumento delle degenze

Sono 8.699 a fronte di 36.953 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 23,5%. Il numero dei decessi è di 16 per un totale di 42.626 vittime dall'inizio della pandemia. In ospedale crescono le degenze ordinarie (852, +35) mentre restano stabili quelle in terapia intensiva (13). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 2.201, in quella di Brescia 1.194 e in quella di Varese 885. In provincia di Pavia sono 454.

In tutto il Paese sono oggi 44.672 i nuovi positivi con 62 decessi ed un tasso di positività che si attesta al 21,7%. Guariti e dimessi sono 27.172 mentre si registra un incremento dei ricoveri: quelli ordinari sono oggi 5.379 (+191) mentre quelli in terapia intensiva sono 198 (+18).