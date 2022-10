L'hashish era nascosta in una lattina di Sprite: segnalato alla Prefettura

All'interno di una lattina di Sprite che aveva con sé nascondeva 4,25 grammi di hashish. I carabinieri del nucleo radiomobile di Vigevano hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 35 anni residente a Confienza, fermato ieri sera a Mortara in compagnia di un'altra persona.

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile

Quest'ultima, un quarantenne di Robbio, che era al volante dell'auto controllata lungo la statale 494, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri nascosto nel vano portaoggetti e di un secondo, della lunghezza di 21 centimetri, in una tasca del giubbotto. L'uomo è stato denunciato per detenzione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.