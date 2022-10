Covid-19, calano le reinfezioni ma crescono i contagi in ambito scolastico

Sono 43.716 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che scende al 20,3% rispetto al 21,7% di ieri. I decessi sono stati 60. Continua il trend in crescita delle degenze ordinarie che sono 5.489 (+110) mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 194 (-4). Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono in aumento i casi in età scolare mentre sono in calo le reinfezioni.

La situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi positivi sono oggi 8.671 con il tasso di positività che scende al 22,7%. I decessi sono stati 18 mentre in ospedale restano 888 degenti ordinari (+36) e 13 in terapia intensiva, dato stazionario. In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 2.329; in quella di Brescia 1.168 e in quella di Varese 838. In provincia di Pavia i positivi sono oggi 484.