Ladri nel magazzino comunale, rubati numerosi attrezzi

Hanno forzato la porta del magazzino di proprietà del Comune che si trova in via Primo Maggio, dal quale hanno sottratto numerosi attrezzi. Il furto è avvenuto a Pieve del Cairo nella notte tra giovedì e ieri, quando è stato scoperto.

I ladri hanno agito nel cuore della notte

I malviventi si sono impossessati di 3 decespugliatori, 2 motoseghe, 2 tosasiepi, un demolitore, un trapano, un generatore, un soffione ed una cassetta per gli attrezzi per un valore che non è stato esattamente quantificato. L’accaduto è stato denunciato dal sindaco del centro lomellino Niccolò Capittini ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.