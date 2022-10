Covid-19, in Italia contagi in calo

Sono 34.444 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 20,2%. I decessi sono stati 41 per un totale di 177.519 vittime dall’inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 5.699 (+210) mentre in terapia intensiva sono 211 (+17).

Questo è il quadro di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi casi sono 6.231 con il tasso di positività che è in discesa al 19,8%. In ospedale ci sono attualmente 920 degenti ordinari (+32) e 15 (+3) in terapia intensiva. I decessi sono stati 13 per un totale di 42.657 dall’inizio della pandemia. In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.611, in quella di Brescia 885 in quella di Bergamo 604. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 338.