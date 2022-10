Covid: in Lombardia 2.229 nuovi casi e 12 morti

Sono stati 2.229 i contagi rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno, a fronte di 12.465 tamponi processati; il tasso di positività si attesta al 17,8%. I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 146. In terapia intensiva ci sono attualmente 14 pazienti Covid (-1), mentre nei reparti ordinari risultano essere 953 (+33). I morti in Regione sono stati 12 nelle ultime 24 ore, 42.669 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 621 di cui 314 a Milano città;

Bergamo: 164;

Brescia: 367;

Como: 189;

Cremona: 63;

Lecco: 84;

Lodi: 39;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 146;

Sondrio: 86;

Varese: 96.