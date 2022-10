Ruba soldi e un Rolex a casa del fidanzato della figlia: denunciata 51enne

È accusata di aver rubato 120 euro in contanti e un orologio Rolex del valore di 2.600 euro la 51enne denunciata a piede libero nei giorni scorsi dai carabinieri per il reato di furto in abitazione. La donna, residente a Cassolnovo, è conosciuta dal derubato, un giovane di 26 anni: è, infatti, la madre della sua fidanzata. Secondo quanto è stato ricostruito durante le indagini, la 51enne avrebbe preso di nascosto le chiavi dell'appartamento del fidanzato della figlia, e le avrebbe utilizzate per compiere indisturbata il furto, avvenuto il 29 settembre in un'abitazione di Cassolnovo.

I militari dell’Arma della Stazione di Gravellona Lomellina, che avevano raccolto la denuncia del giovane, hanno avviato le indagini, scoprendo che la 51enne aveva subito rivenduto il Rolex a un gioielliere di Trecate (Novare), che glielo aveva comprato per 1100 euro. L’orologio è stato recuperato e posto sotto sequestro; al termine delle formalità di legge, verrà restituito al legittimo proprietario.