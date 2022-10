Rapinavano le prostitute: in manette "gang" di minorenni

Tra giugno e luglio hanno messo a segno due rapine e ne avevano tentata una terza ai danni di prostitute e dei loro clienti. I carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio (Milano) hanno dato esecuzione questa mattina nelle province di Milano e Bergano a tre ordinanze di custodia cautelare a carico di tre giovanissimi egiziani, ospiti di una comunità di minori non accompagnati, ritenuti responsabili di alcuni reati. Una quarta persona si è resa al momento irreperibile.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori la “gang” agiva armata di mazze da baseball in modo violento nei confronti degli italiani. I giovani uscivano di nascosto di notte dalla comunità e assalivano le loro vittime, accerchiandole, mentre salivano in auto: tra i bersagli preferiti le prostitute ed i loro clienti. I contrasti tra il gruppo di extracomunitari a coetanei della zona era culminata, lo scorso 11 luglio, con il lancio di una rudimentale molotov all'interno del giardino della comunità. Gli arrestati sono stati condotti all'istituto di detenzione per minori di Bologna.